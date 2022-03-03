البنتاغون يؤجل تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن قررت أرجاء اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، لإثبات أنه "ليس لدينا نية للانخراط في أي أعمال يمكن أن يساء فهمها".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي إنه: "في نهاية الأسبوع الماضي، وجه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حالة تأهب خاصة للقوات النووية الروسية. لقد رأينا هذا أمرا خطيرا وغير مسؤول".

وأضاف: "لم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات مماثلة. وفي محاولة لإثبات أنه ليس لدينا أي نية للانخراط في إجراءات يمكن أن يساء فهمها، سيتم تأجيل إطلاق اختبار صاروخ "مينوتمان -3" المقرر نهاية هذا الأسبوع، مبينا "أننا لم نتخذ هذا القرار باستخفاف، ولكن لإثبات أننا قوة نووية مسؤولة".

وأشار كيربي إلى أن "الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا مؤخرا على أنه لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم شنها أبدا"، مؤكدا أن "تأجيل التجربة لن يؤثر على موقفنا النووي الاستراتيجي وقدرتنا على الردع".

المصدر: "الإندبندنت"