الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطن في عملية طعن بقرية حزما شمال القدس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إصابة مستوطن في ساعات ما بعد ظهر أمس بعملية طعن "حيث تمت مهاجمته خلال تواجده في أحد الحوانيت بقرية حزما الواقعة شمالي مدينة القدس".

في حين أفادت مصادر إسرائيلية بطعن إسرائيلي آخر صباح اليوم الخميس في حزما.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان :"في ساعات ما بعد ظهر يوم أمس وصل مواطن إسرائيلي إلى حاجز حزما وهو مصاب في القسم العلوي من جسده وقال إنه تعرض للطعن خلال مكوثه في قرية حزما، وتم نقله بسيارة إسعاف للعلاج في المستشفى، ومن التحقيقات الأولية للحدث اتضح لنا أن المواطن دخل إلى دكان في حزما، وتم مهاجمته من الخلف وطعن في جزء جسده العلوي، ويتضح أن الاعتداء على خلفية قومية".

وأكد البيان أن "عناصر الجيش تقوم حاليا بمطاردة المشتبه به"، وتطرق البيان إلى "التبليغ عن إصابة طعن جديدة في حزما لإسرائيلي آخر وقال: "إن رجلا مصابا بطعنات وصل حاجز حزما وتم نقله إلى المستشفى وإن الحدث قيد الفحص وقوات الجيش الاسرائيلي تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن "الإسرائيلي الثاني (40 عاما)، وصل إلى حاجز حزما وهو مصاب بطعنات، وذلك خلال تواجدة بمنطقة الكراجات في القرية الفلسطينية، ودخل هناك إلى دكان لبيع اللحوم، وتم طعنه هناك من الخلف ومن ثم نقل إلى المستشفى وإصابته متوسطة".

المصدر: i24news