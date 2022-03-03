الصين: اختلاس الولايات المتحدة للأصول الأفغانية المجمدة عمل غير إنساني

اعتبرت الصين، أن اختلاس الولايات المتحدة للأصول الأفغانية المجمدة هو عمل غير إنساني وانتهاك خطير للقانون الدولي.

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وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إن الحكومة الأمريكية قررت الشهر الماضي تحويل 7 مليارات دولار أمريكي من الأصول الأفغانية المجمدة لأغراض أخرى، وهو ما أثار احتجاجات واسعة النطاق فى جميع أنحاء أفغانستان.

وأضاف: "ليست هناك سابقة مورس فيها التعامل التعسفي مع الأصول الخارجية لدول أخرى بموجب القانون المحلي الأمريكي"، معتبرا أن "ذلك لا يعد تعديا على سيادة أفغانستان وممتلكاتها فحسب، بل يمثل أيضا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وأشار إلى أن هذه الأموال هي الأصول القليلة الوحيدة المتاحة التي تمتلكها أفغانستان، وتلعب دورا مهما في استقرار البلاد وتنميتها. وبالنسبة للشعب الأفغاني، تعد هذه الأصول ماله المنقذ للحياة وأمله في البقاء.

وتابع قائلا: "ما فعلته الولايات المتحدة غير قانوني وغير معقول وغير إنساني"، لافتا إلى أن "الصين تدعو مرة أخرى الدول المعنية إلى إعادة تلك الأصول بالكامل فورا ودون قيد أو شرط إلى الشعب الأفغاني، بدلا من تتجه الأمور إلى الأسوأ".

المصدر: شينخوا