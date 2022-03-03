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لودريان: يجب علينا أن نحافظ على قنوات الحوار مع روسيا

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لودريان: يجب علينا أن نحافظ على قنوات الحوار مع روسيا
AP
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا يعد شرطا رئيسيا لبدء المفاوضات بين كييف وموسكو.

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وقال لودريان في بث قناة "France 2"، اليوم الخميس: "دون وقف إطلاق النار لا يمكن الانتقال إلى المفاوضات الحقيقية".

وأشار إلى دور الوساطة لبلاده في التغلب على الأزمة الأوكرانية، موضحا: "بغض النظر عن جدية الوضع يجب علينا أن نحافظ على قنوات الحوار مع روسيا". وشدد على أهمية ذلك "حتى يتحدث زعيما أوكرانيا وروسيا مباشرة".

وعبر الوزير الفرنسي عن اعتقاده بأن "الغرب أظهر تضامنا غير عادي في رده على العدوان". وتابع: "نرى حاليا أنه تزداد عزلة روسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الكارثة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، ولا يمكن استبعاد أن الأسوأ لم يأت بعد".

هذا وأفاد لودريان بأنه سيتوجه في القريب العاجل بزيارة إلى مولدوفا "للتعبير عن تضامن باريس خلال الأزمة الأوكرانية".

المصدر: تاس

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