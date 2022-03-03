رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، إن رئيس الوكالة الدولية رافاييل غروس، سيتوجه إلى إيران يوم السبت "لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين".

وقال متحدث باسم الوكالة إن غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا لدى عودته إلى فيينا.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد غروسي بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن تتخلى أبدا" عن محاولاتها لدفع إيران إلى توضيح وجود سابق لمواد نووية في عدة مواقع غير معلنة هناك.

واستأنف دبلوماسيون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا المحادثات في أواخر نوفمبر لإحياء اتفاق 2015، المعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

المصدر: "أ ف ب"