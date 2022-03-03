الجيش الإسرائيلي يشن عملية "كبيرة" في الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هذا الأسبوع "حملة كبيرة ضد أعمال تخريبية في الخليل حيث تمكنت قوات الجيش من ضبط ومصادرة أربعة مخارط ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "شنت قوات الجيش هذا الأسبوع حملة كبيرة ضد أعمال تخريبية في الخليل حيث تمكنت من ضبط ومصادرة أربعة مخارط ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة استعملت من قبل عناصر إجرامية وإرهابية أيضا".

وشدد على أن "الجيش سيواصل نشاطاته ضد العناصر الإرهابية في يهودا والسامرة للحفاظ على أمن مواطني إسرائيل".

شنت قوات جيش الدفاع هذا الاسبوع حملة كبيرة ضد أعمال تخريبية في #الخليل حيث تمكنت من ضبط ومصادرة أربعة مخارط ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة استعملت من قبل عناصر إجرامية وإرهابية أيضا.



سيواصل جيش الدفاع نشاطاته ضد العناصر الإرهابية في #يهودا_والسامرة للحفاظ على أمن مواطني إسرائيل pic.twitter.com/iEoCs7wwxA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 3, 2022

المصدر: RT