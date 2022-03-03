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الجيش الإسرائيلي يشن عملية "كبيرة" في الخليل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشن عملية
تويتر
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هذا الأسبوع "حملة كبيرة ضد أعمال تخريبية في الخليل حيث تمكنت قوات الجيش من ضبط ومصادرة أربعة مخارط ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "شنت قوات الجيش هذا الأسبوع حملة كبيرة ضد أعمال تخريبية في الخليل حيث تمكنت من ضبط ومصادرة أربعة مخارط ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة استعملت من قبل عناصر إجرامية وإرهابية أيضا".

وشدد على أن "الجيش سيواصل نشاطاته ضد العناصر الإرهابية في يهودا والسامرة للحفاظ على أمن مواطني إسرائيل".

المصدر: RT

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