إيران تطلق سراح ناشط عارض مشروع قانون يتعلق بالإنترنت

أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن الناشط حسين روناغي، الذي تم سجنه لانتقاده مشروع قانون يهدف لتعزيز مراقبة شبكة الإنترنت في إيران، حسبما قالت أسرته.

وكتب حسن شقيق روناغي، وهو ناشط أيضا، على "تويتر" مؤكدا إطلاق سراح شقيقه مساء أمس الأربعاء وكان شقيقه أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

واختفى حسين روناغي، المدون والناشط المؤيد لحرية التعبير، في الثالث والعشرين من فبراير بعد انتقاده "قانون حماية المستخدمين"، الذي من شأنه أن يمنع المحتوى الأجنبي الإضافي بما في ذلك بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة، "لم يتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون بعد، لكنه قد يؤدي إلى تعطيل خدمات الإنترنت والمواقع الدولية التي لم يتم حظرها بعد مثل "إنستغرام".

المصدر: "أسوشيتد برس"