الصين تعرب عن قلقها من قرار الولايات المتحدة طرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة

أعربت الصين عن قلقها حيال قرار الولايات المتحدة طرد 12 دبلوماسيا روسيا من بعثتها لدى الأمم المتحدة.

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أعلن عن ذلك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، ردا على طلب من الصحفيين للتعليق على الحادثة.

وقال بهذا الشأن المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية إن "الجانب الصيني يشعر بالقلق إزاء تصرفات الولايات المتحدة ويأمل في أن يقدم الجانب الأمريكي تفسيرا شاملا في هذا الصدد".

يشار إلى أن واشنطن كانت أعلنت الاثنين الماضي أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا، أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، مدعية أنهم مارسوا "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"، فيما اعتبرت روسيا هذا القرار انتهاكا فظا وخطوة عدائية جديدة ضدها.

المصدر: تاس