بولندا: أوكرانيا قد تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن أوكرانيا قد تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي غدا أو بعد غد.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بريداتش، في حوار مع إذاعة "RMF FM"، اليوم الخميس: "قد تصبح (أوكرانيا) مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي غدا أو بعد غد الأسبوع المقبل. هذه مسألة قرار سياسي".

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 10 دول من الاتحاد الأوروبي تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس ألمانيا وفرنسا، مضيفا أنه سيتم العمل على إقناع باريس وبرلين.

وفي وقت سابق، توجه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بطلب لدول الاتحاد الأوروبي لقبول بلاده على وجه السرعة في الاتحاد.

كذلك دعا رؤساء بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لمنح أوكرانيا على الفور وضع الدولة المرشحة وبدء عملية المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.

المصدر: نوفوستي