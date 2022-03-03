الولايات المتحدة وإسرائيل توقعان اتفاقية لتبادل المعلومات

وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية لتبادل المعلومات، تجعل تل أبيب أقرب إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، حتى مع استمرار وجود عقبات كبيرة، حسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتسمح الاتفاقية التي وقعها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف ووكيل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي روبرت سيلفرز، لكل جانب بتقديم 1000 استفسار بخصوص السجلات الجنائية للمواطنين الذين يسعون للدخول عبر الحدود.

وشكرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد في بيان وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس على جهودهما في الدفع باتجاه إقرار الاتفاقية.

وأقرت شاكيد بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن "نتمكن من إيصال الأخبار السارة إلى الإسرائيليين الذين يتطلعون إلى السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة"، معربة عن تصميها على متابعة العملية.

ويعد منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى السجلات الجنائية شرطا يجب أن تفي به أي دولة مهتمة بالانضمام إلى برنامج الإعفاء.

وقال مسؤولون إسرائيليون في الماضي إن مثل هذا الوصول سيتطلب تشريعا في الكنيست، ولم يتضح ما إذا كان قد حصل ذلك.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"