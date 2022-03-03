غانتس: جميع الوسائل مشروعة لمنع إيران من بناء قدرات نووية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس إن "جميع الوسائل مشروعة لمنع إيران من بناء قدرات نووية".

وفي كلمة له خلال خلال مراسم تخريج فوج جديد من ضباط سلاح البحرية في حيفا، أشار غانتس إلى أنه "حتى إذا وقع اتفاق جديد بين طهران والدول العظمى حول الملف النووي فإن إسرائيل ستستمر في منع تحول إيران إلى تهديد وجودي".

Next week, the IAEA Board of Governors will convene and Iran’s violations will be exposed again. We will not turn a blind eye. The world will not turn a blind eye. We will never cease ensuring that Iran never acquires military nuclear capabilities - not in 2026 or in 2031. Never. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 2, 2022

وقال إنه "خلال الأسبوع المقبل، ينعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم الكشف عن انتهاكات إيران مرة أخرى"، مشددا على "أننا لن نغض النظر، والعالم لن يغض النظر. كما أننا لن نتوقف أبدا عن ضمان عدم امتلاك إيران مطلقا قدرات نووية عسكرية، لا في عام 2026 أو في عام 2031".

المصدر: RT