مادورو: الغرب يريد عالما أحادي القطب وهيمنة في منظومة الأمم المتحدة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن دول أوروبا والولايات المتحدة تهدفان إلى إقامة عالم أحادي القطب وهيمنة في هياكل الأمم المتحدة.

وأضاف مادورو، عبر تصريحات بثت عبر قناة "VTV" التلفزيونية الحكومية: "دول أوروبا والولايات المتحدة مسؤولة عن انهيار نظام الأمن العالمي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية.. هم الذين يسعون إلى الهيمنة، وقد ذكرنا ذلك أمام جميع دول العالم. وتعتزم الولايات المتحدة وأوروبا إنشاء عالم جديد أحادي القطب والسيطرة على الأمم المتحدة وجميع هياكلها من أجل وضعها في الخدمة".

ووفقا لمادورو، فإن مسؤولية ما يحدث في العالم تقع الآن على عاتق الولايات المتحدة وأوروبا في النظام العالمي الحالي، "بعد عدوانها تجاه روسيا (ومحاولاتها ضد روسيا )، قد يرغبون في إخضاع أي دولة أخرى".



وتابع مادورو قائلا: "نخب الولايات المتحدة وأوروبا غاضبة وهستيرية، كلهم ​​مسؤولون عما يحدث في العالم، عن الاستقرار والأمن، عن انهيار النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب الثانية. واليوم يهاجمون روسيا ويريدون غدا إخضاع أي شعب آخر في العالم. حتى نواصل، نحن الدولة التي تعارض ذلك، رفع صوتنا وإخبار العالم بالحقيقة التي يحتاجها، والعمل من أجل السلام والوحدة".

من جانب آخر، وصف مادورو العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا بـ "الجنون".

المصدر: نوفوستي