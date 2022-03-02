وسائل إعلام: واشنطن تحث إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحا تجاه أوكرانيا

حث مسؤولون أمريكيون إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحا تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن هذه المطالب أرسلت إلى إسرائيل بشكل سري.

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وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تتفهم "مصالح إسرائيل المتعلقة بروسيا في سوريا".

وأضاف أنه "حث مسؤولون أمريكيون إسرائيل على اتخاذ موقف واضح وأن تصبح في الجانب الصحيح من القضية".

وتابع: "أخبر الإسرائيليون بأن هذه لحظة صواب وخطأ".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن وزير الخارجية يائير لابيد، خفض مستوى التمثيل الإسرائيلي في النقاش الطارئ الذي تجريه الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول الأزمة في أوكرانيا.

وأوضحت "مكان" أن يائير لابيد كلف نائبة السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد أردان، بإلقاء كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة.

ونقلت "مكان" عن مصادر سياسية أنه كان "هناك قلق بأن يربك السفير إسرائيل ويورطها مع روسيا، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة" في حين أشارت هيئة البث إلى أن "إسرائيل أعلنت أنها تدعم مشروع القرار الذي يشجب العملية العسكرية الروسية".

المصدر: موقع "أكسيوس" + وكالات