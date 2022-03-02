البنتاغون: لا مؤشرات على استعداد بيلاروس للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إن البنتاغون لا يرى أي مؤشرات على أن القوات البيلاروسية بصدد المشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ترى مؤشرات على أن القوات المسلحة البيلاروسية تستعد للمشاركة في العملية الروسية قال كيربي: "لا".

وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز، أن بلاده لم ولن تقبل ولا تخطط للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن قوات بلاده لم تبارح مكانها، فيما طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزويد مينسك بصواريخ "إس-400" إضافية لتعزيز حماية بيلاروس.

المصدر: وكالات