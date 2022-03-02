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تل أبيب تصدر توصيات للإسرائيليين في بيلاروس

أخبار العالم

تل أبيب تصدر توصيات للإسرائيليين في بيلاروس
RT
الخارجية الإسرائيلية تحذر رعاياها في بيلاروس
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أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأربعاء تحذيرا دعت فيه الإسرائيليين المقيمين في بيلاروس إلى الابتعاد عن مناطق الحدود الجنوبية لبيلاروس.

وقالت في إشعار للإسرائيليين المقيمين في بيلاروس: "تدعو وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية الإسرائيليين في بيلاروس إلى الامتناع عن الوصول إلى الحدود الجنوبية للبلاد، والاطلاع على احتمالات المرور البري والجوي في المنطقة".

وأضافت "على الإسرائيليين في بيلاروس التسجيل في السفارة الإسرائيلية في مينسك وعلى موقع الخارجية عبر الإنترنت.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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