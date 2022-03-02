الدفاع الروسية تشيد ببطولات جنود روس قضوا على 200 نازي باشتباك مباغت في أوكرانيا
أشاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف ببطولات طواقم الدبابات الروسية، وتصفيتهم أكثر من 200 فرد من النازيين الجدد باشتباك مباغت في أوكرانيا.
وقال: "الجنود والضباط الروس يظهرون الشجاعة والبطولة في سياق العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف: "قام طاقم إحدى الدبابات الروسية بقيادة الرقيب نيمتشينكو في مقدمة قواته بتدمير 6 دبابات و3 عربات مدرعة وتصفية أكثر من 90 عنصرا من القوميين في غضون 40 دقيقة".
وتابع: "في حادث آخر، صد طاقم دبابة الملازم أول ستاروستين، هجوما لقوات معادية متفوقة بشكل كبير عددا وعدة، ودمر 8 عربات مدرعة لهم وقضى عل أكثر من 100 عنصر، ومنع استعادة المعبر الذي تحرسه الدبابة".
وأضاف: "خلال المعركة تعرضت دبابة روسية لهجوم بصواريخ (جيفيلين) أمريكية مضادة للدبابات، وطاقم الدبابة بعد التأكد من عدم إعطابها، رد على نار العدو ودمر له دبابتين بإصابة مباشرة".
المصدر: وزارة الدفاع الروسية + "نوفوستي"