واشنطن تمنح مواطني السودان وجنوب السودان ميزات "وضع الحماية المؤقت"

منحت الولايات المتحدة "وضع الحماية المؤقت" لمواطني السودان ومددته لمواطني جنوب السودان في الولايات المتحدة، في حين يشهد البلدان اضطرابات سياسية ونزاعات.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان لوزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، أن "السودان يشهد حاليا انعداما للاستقرار السياسي وأعمال عنف، وقد أدى النزاع المسلّح في جنوب السودان إلى تشريد الملايين من السكان".

وتابع الوزير "قرّرت أن أمنح وضع الحماية المؤقت لرعايا السودان وجنوب السودان في الولايات المتحدة إلى أن تتحسن الأوضاع في كل من البلدين، بما يتيح للأفراد العودة الآمنة".

ويطبّق القرار على رعايا سودانيين وجنوب سودانيين يقيمون في الولايات المتحدة منذ الأول من مارس ويبقى ساريا لمدة 18 شهرا، وفق وزارة الأمن الداخلي.

وتمنح الإدارة الأميركية وضع الحماية المؤقت لرعايا بلدان تشهد نزاعات مسلّحة أو كوارث بيئية أو ظروفا استثنائية مؤقتة بما يجنّبهم الترحيل.

المصدر: "أ ف ب"