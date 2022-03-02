قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي اليوم الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأخيرة له في منصبه.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن ماكنزي سيلتقي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، و"خلال الزيارة سيجري القائدان حديث عن التعاون المتواصل بين الدولتين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومجالات التعاون العملياتية".

وصل قبل قليل لإسرائيل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي لزيارة رسمية وأخيرة خلال توليه مهام منصبه وذلك بضيافة رئيس الأركان الجنرال كوخافي. خلال الزيارة سيجري القائدان حديث عن التعاون المتواصل بين الدولتين والحفاظ ع الاستقرار الاقليمي ومجالات التعاون العملياتية pic.twitter.com/GJDaAcQO2w — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2022

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "ماكنزي سيلتقي كوخافي ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء نفتالي بينيت"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يتم مناقشة الاتفاق النووي مع إيران والأوضاع في أوكرانيا".

CENTCOM General Kenneth McKenzie has landed in Israel and will meet with IDF Chief of Staff Kohavi, Defense Minister Gantz and Prime Minister Naftali Bennett. Topics likely to be discussed: Iran deal and Ukraine — Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 2, 2022

المصدر: RT