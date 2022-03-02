نيبينزيا: الكتائب القومية في أوكرانيا تستعد للاستفزازات

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إعداد الكتائب القومية في أوكرانيا لاستفزازات باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وقال نيبينزيا خلال الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا اليوم الأربعاء، إنه "في عدد من المدن الأوكرانية يستخدمون السكان المدنيين دروعا بشرية".

وتابع: "اليوم أصبح معروفا أن القوات المسلحة الأوكرانية تمنع مدنيين من مغادرة مدينة ماريوبول، وتحتجزهم بإحدى المدارس في المدينة، وبينهم نساء وأطفال، وتعيد قسرا جميع المدنيين الذين حاولوا مغادرة المدينة عبر الممرات الإنسانية".

وأضاف: "لدينا معلومات أيضا عن تخطيط الكتائب القومية للاستفزازات باستهداف المدنيين، لاتهام القوات الروسية بذلك".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: تاس