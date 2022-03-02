لافروف: "السيل الشمالي 2" كشف بوضوح أن أوروبا تحتل مكانة ثانوية في العالم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "السيل الشمالي 2" كشف أن أوروبا تحتل مكانا تابعا وتعتمد تماما على المجتمع الدولي في اتخاذ القرار.

وقال في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "كنا مستعدين لأي شيء. لم يكن لدي أدنى شك في أن الاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال، حلف شمال الأطلسي سوف يتبع الولايات المتحدة بإخلاص. خاصة عندما أصبح مصير "السيل الشمالي 2" واضحا".

وأضاف: "مشروع (السيل الشمالي 2) لعب بالفعل دوره في التاريخ، لأنه أظهر بوضوح المكانة التي تحتلها أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، حقا على المسرح العالمي.. مكان تابع تماما ومعتمد على الآخرين".

وأشار إلى أنه "لا يعتقد أن عقوبات الغرب الناجمة عن الغضب العاجز ستشمل الحركة الرياضية والتبادل الثقافي وستتعلق بالاتصالات بين الناس".

وأوضح: "هل تتذكر أنه في السنوات السابقة، عند إعلان العقوبات ضد الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية ظل الغرب يقول، على الأقل في مجلس الأمن إن العقوبات لا تستهدف الناس العاديين، بل تهدف إلى جعل قيادة الدولة المعنية تشعر بالضغط من المجتمع الدولي وتغير سلوكها. الآن لا أحد يتحدث عن ذلك على الإطلاق. تم حظر الاتصالات بين الناس مباشرة بمبادرة من الدول الغربية، التي دعت دائما إلى عدم وجود عقبات للتواصل بين المجتمعات المدنية".

وشدد لافروف على أن "الغرب لم يأبه بكل مبادئه التي زرعها على الساحة الدولية، بما في ذلك عندما بدأ بالاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي وشركاتنا الخاصة.. هذه سرقة ببساطة.. لقد تخلوا عن كل تلك القواعد التي أدخلوها في الحياة الدولية لأكثر من 70 عام، والآن قاموا ببساطة بشطب هذه القواعد وعادوا إلى أسلوب قطاع الطرق".

المصدر: "الجزيرة" + "تاس"