بايدن: نحاول إقامة اتصال غير مباشر مع الصين بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن تحاول الاتصال بالصين لمناقشة الوضع حول أوكرانيا حتى ولو كان "بشكل مباشر".

وقال: "ليس بشكل مباشر.. الموظفون على اتصال".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وجاءت أوامر بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب... بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم السابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر: "نوفوستي"