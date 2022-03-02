الهند تحث مواطنيها على مغادرة مدينة خاركوف الأوكرانية

طلبت الهند من مواطنيها مغادرة خاركوف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أريندام باجي، إن "المواطنين الهنود نصحوا بالانتقال إلى ثلاث مناطق آمنة تبعد نحو 15 كيلومترا".

وأضاف المتحدث أن "حوالي 17 ألف هندي معظمهم من الطلاب من بين ما يقدر بنحو 20 ألف شخص غادروا أوكرانيا".

وتسعى الهند الى إجلاء الباقين منهم إلى دول مجاورة.

وأعلنت نيودلهي أمس الثلاثاء، أن طالبا هنديا قتل في أوكرانيا داعية موسكو وكييف إلى تأمين ممر آمن لمواطنيها العالقين في البلاد.

المصدر: "أسوشيتد برس"