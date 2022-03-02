بعد حظر بث القناة في الاتحاد الأوروبي.. مذيعة RT France تودع المشاهدين (فيديو)

توقفت رسميا يوم الأربعاء قناة RT France عن البث في أوروبا بعد إعلان الاتحاد حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي رسميا والبعثة الفرنسية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر بث "سبوتنيك" و"RT"، في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المذيعة: "إنها آخر نشرة إخبارية ستبثها RT France بعد قرار الاتحاد الأوروبي حظر RT في الفضاء الأوروبي".

وأضاف: "لقد عملنا بكل شفافية وحرفية واستمعنا واحترمنا كل الآراء دون إقصاء، وأعطينا الكلمة للذين لا يمكن سماعهم في وسائل الإعلام التقليدية لتقديم معلومة كاملة".

وتابعت قائلة: "احترمنا دائما القواعد التي فرضت علينا.. واليوم نحن مستهدفون بقرار اعتباطي.. قرار غير مسبوق يمثل خطرا على حرية الصحافة وحرية التعبير".

ووجهت المذيعة الشكر للعاملين بـRT الناطقة بالفرنسية وكل المشاهدين الأوفياء الذين دعموا القناة.

المصدر: RT