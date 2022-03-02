روسيا ترسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الرومانية بسبب انتهاك حقوق الروس

أكد السفير الروسي لدى رومانيا، فاليري كوزمين، أنه أرسل مذكرة أرسلتها إلى وزارة الخارجية الرومانية بخصوص انتهاك حقوق المواطنين الروس.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بالطبع، قدمنا احتجاجنا لدى السلطات الرومانية، وأرسلنا مذكرة بالأمر إلى وزارة الخارجية الرومانية".

ووفقا له، فقد "طلب من وزارة الخارجية الرومانية تقديم معلومات عن حالات محددة لانتهاك حقوق الروس"، وأنها "وعدت باتخاذ الإجراءات كلما أمكن ذلك".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الرومانية دان كاربونارو، أن "بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية"، فيما ردت روسيا بقرار مماثل.

المصدر: RT