باكستان.. مسلحون يقتلون عاملة تطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة بيشاور
AP
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أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين شمال غرب البلاد قتلوا بالرصاص عاملة في حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال أثناء عودتها لمنزلها بعد مشاركتها بالحملة الأخيرة لمكافحة المرض في البلاد.
وقال مسؤول الشرطة افتخار خان، إن إقرا إقبال قتلت بالرصاص وهي في طريقها إلى منزلها.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على أطراف مدينة بيشاور.
وتطلق باكستان بانتظام حملات لمكافحة شلل الأطفال في محاولة للقضاء على هذا المرض شديد العدوى وبدأت الحملة الأخيرة التي استمرت خمسة أيام لمكافحة شلل الأطفال يوم الاثنين.
المصدر: "أسوشيتد برس"