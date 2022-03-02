اليابان تعلن استعدادها لاستقبال لاجئين من أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستقبل استضافة لاجئين من أوكرانيا فروا من الحرب الدائرة هناك.

إقرأ المزيد

وأوضح كيشيدا أن العرض يتضمن الأوكرانيين الفارين إلى بولندا، وقال إن بلاده تخطط "للبدء أولا بأولئك الذين لديهم أسرة وأصدقاء في اليابان، لكننا لن نتوقف عندهم وسنستجيب بتوجه إنساني".

العرض الياباني غير معتاد، حسب وكالة "أسوشيتد برس" بالرغم من قبول اليابان لاجئين في السابق من دول مختلفة لكن بأعداد صغيرة للغاية، وهو ما كان يعرضها لانتقادات بسبب منحها فرصا ضئيلة نسبيا للمهاجرين الراغبين في دخول أراضيها.

المصدر: "أسوشيتد برس"