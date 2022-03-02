 
مباشر

تقرير: طلاب مغاربة يشتكون من "عنصرية" الشرطة خلال محاولة خروجهم من أوكرانيا

أخبار العالم

تقرير: طلاب مغاربة يشتكون من
AP Visar Kryeziu
الحدود الأوكرانية البولندية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/siif

أفادت صحيفة "هسبريس" بأن مجموعة من الطلاب المغاربة اشتكوا من العنصرية التي تعرضوا لها خلال رحلات الخروج من أوكرانيا.

إقرأ المزيد
صحيفة تنشر شهادات لأفارقة بينهم عرب تعرضوا لمعاملة عنصرية على الحدود الأوكرانية مع الاتحاد الأوروبي
صحيفة تنشر شهادات لأفارقة بينهم عرب تعرضوا لمعاملة عنصرية على الحدود الأوكرانية مع الاتحاد الأوروبي

وأشارت "هسبريس" إلى أنه وفقا لأشرطة متعددة اطلعت عليها، "انتقد بعض الطلاب المغاربة بعض "الممارسات العنيفة" للشرطة التي منعت عشرات الطلاب الأفارقة والعرب من عبور الحدود، بينما سمحت للأوكرانيين بمغادرة البلد"، حيث اعتبر البعض أن هذا التصرف "عنصري" إزاء هؤلاء الطلاب بسبب أصولهم الجغرافية.

ونقلت "هسبريس" عن طالبة سنة أولى بكلية الطب والصيدلة بدنيبرو تدعى ياسمينة عبد العزيز، قولها: "الطلاب عانوا كثيرا من عنصرية بعض عناصر الشرطة بالحدود..الشرطة قامت بضرب العديد من الطلبة الأفارقة، ورفضت عبورهم إلى المناطق المجاورة".

المصدر: "هسبريس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا