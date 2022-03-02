"تفتقر إلى الأساس القانوني".. الصين ترفض فرض عقوبات مالية على روسيا

أعلنت الهيئة المنظمة للبنوك في الصين أن بكين لن تنضم لحكومة الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بالنسبة لفرض عقوبات مالية على روسيا.

وقال رئيس لجنة الصين لتنظيم البنوك والتأمين، غو تشو تشينغ، إن بكين لا توافق على العقوبات التي وصفها بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني "ولن يكون لها أثر جيد".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لن ننضم لمثل هذه العقوبات وسنستمر في القيام بتبادلات اقتصادية وتجارية ومالية كالمعتاد مع الأطراف المعنية كافة، نحن نرفض العقوبات المالية".

والصين تعتبر مشتريا كبيرا للنفط والغاز الروسيين وهي الحكومة الكبرى الوحيدة التي امتنعت عن إدانة العملية العسكرية على أوكرانيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"