السفير الروسي في لندن لا يستبعد قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا

لم يستبعد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل على خلفية التطورات حول الأزمة الأوكرانية.

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وقال كيلين في تصريحات لقناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء: "هذا الاحتمال وارد دائما، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس نحن فقط، ولكن السفارة البريطانية في موسكو أيضا ستضطر إلى المغادرة".

وفي الوقت نفسه أكد كيلين أن السفارة في لندن تعمل الآن كالمعتاد وتواصل الاستقبال القنصلي.

وأشار السفير الروسي إلى إلغاء جميع الفعاليات العامة بمشاركته في لندن وقال: "كان من المفترض أن ألقي كلمة في البرلمان أمس، تم إلغاء مداخلتي. وكلمتي التي كما كان من المقرر أن ألقيها يوم الجمعة في كلية الاقتصاد في لندن، ألغيت أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا قال إنه اتفق مع نظيرته البريطانية ليز تروس، في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء على عقوبات جديدة ضد روسيا.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر "تويتر" أنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبحث معه "تنسيق الإجراءات" ضد روسيا.

المصدر: "نوفوستي"