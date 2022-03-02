بوتين يبحث مع رئيس كازاخستان الوضع في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف الوضع حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما أفاد الكرملين اليوم الأربعاء.

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وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية أن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما "الوضع في سياق العملية العسكرية الخاصة التي تجريها روسيا لحماية المدنيين في دونباس".

وتابع البيان أن بوتين وتوكايف بحثا أيضا القضايا المتعلقة بمواصلة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا وكازاخستان في مختلف المجالات".

المصدر: موقع الكرملين