بوتين يبحث مع رئيس كازاخستان الوضع في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/siho
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف الوضع حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما أفاد الكرملين اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية أن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما "الوضع في سياق العملية العسكرية الخاصة التي تجريها روسيا لحماية المدنيين في دونباس".
وتابع البيان أن بوتين وتوكايف بحثا أيضا القضايا المتعلقة بمواصلة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا وكازاخستان في مختلف المجالات".
المصدر: موقع الكرملين
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.