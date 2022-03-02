روسيا تعد بإجراء تحقيق في مقتل طالب هندي في خاركوف

أعلن السفير الروسي لدى نيودلهي، دينيس أليبوف، أن الجانب الروسي سيجري تحقيقا في ملابسات مقتل طالب هندي يبلغ من العمر 21 عاما أثناء إطلاق النار في مدينة خاركوف بأوكرانيا.

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وأفادت صحيفة "The Economic Times" بأن الدبلوماسي الروسي عبر عن تعازيه للهند بمصرع مواطنها، قائلا إن "روسيا ستعمل ما بوسعها لضمان أمن المواطنين الهنود المتواجدين في منطقة النزاع وستجري تحقيقا ضروريا في هذا الحادث المأساوي".

وأضاف أليبوف أن الهند قد تعتمد على روسيا فيما يتعلق بالإجلاء الآمن لمواطنيها من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية. وأوضح: "نعمل بنشاط على كل الوسائل وكل الطرق من أجل إطلاق هذه العملية وضمان وجود ممر آمن لإجلاء الناس".

وأفادت وزارة الخارجية الهندية، أمس الثلاثاء، بأن طالبا بمعهد خاركوف الطبي من ولاية كارناتاكا الهندية وقع ضحية لحادث إطلاق نار في أوكرانيا.

المصدر: تاس