قناة: طائرة "أواكس" تابعة للناتو تحلق باستمرار فوق بولندا

قالت قناة TVN24 إن طائرة إنذار مبكر وتوجيه تكتيكي من طراز "أواكس" تابعة للناتو تنفذ دوريات على مدار الساعة تقريبا فوق بولندا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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ونقلت القناة التلفزيونية اليوم الأربعاء، عن عضو طاقم "أواكس" الفني ماريك سمولين: "تكتشف راداراتنا الأجسام التي تطير على ارتفاعات منخفضة وعالية، وكذلك الأجسام العائمة. ونظرا لأننا نطير على ارتفاع 10 آلاف متر، يسمح لنا الرادار بمراقبة المنطقة التي تبعد 500-520 كلم عن خط الأفق".

ووفقا للقناة، يعمل على متن الطائرة طاقم مكون من 17 شخصا يمثلون دول الناتو المختلفة. وتستغرق الرحلة الواحدة التي تنفذها الطائرة 10 ساعات. وتنقل المعلومات التي يتم الحصول عليها بمساعدة معدات الاستطلاع، إلى مراكز القيادة الأرضية في بولندا.



المصدر: تاس