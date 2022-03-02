شولتس: ألمانيا وإسرائيل تؤيدان مواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا وإسرائيل تؤيدان التسوية الدبلوماسية للنزاع في أوكرانيا ومواصلة المفاوضات بين موسكو وكييف.

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وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء: "من المهم الآن أن تحصل الدبلوماسية على فرصتها. نحن معا (أولاف شولتس ونفتالي بينيت) نؤيد بشكل متساو أن يكون من الممكن مواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن حلف الناتو لن يتدخل في الوضع في أوكرانيا، الأمر الذي سيكون خطأ برأيه. وأوضح: "نشأت حالة خطيرة، لأن الحديث يدور عن حرب بين أكبر دولة في العالم وروسيا هي الدولة الكبرى النووية وبين ثاني أكبر دولة أوروبية".

وتابع: "في هذا الصدد لا ينبغي لأحد أن يقلل من الخطر الذي يهدد. لذلك يعد خطنا واضحا للغاية: لن نتدخل عسكريا - هذا يخص الناتو ولن يفعل ذلك. سيكون هذا خطأ في الوضع الحالي".

المصدر: تاس