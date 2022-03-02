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المستشار الألماني يزور إسرائيل لأول مرة منذ تعيينه

أخبار العالم

المستشار الألماني يزور إسرائيل لأول مرة منذ تعيينه
المصدر: حساب رئيس الحكومة الإسرائيلية على تويتر
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بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، أول زيارة له إلى إسرائيل بعد تعيينه مستشارا في ديسمبر الماضي.

وقال حساب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت على "تويتر": "استقبل رئيس الوزراء نفتالي بينيت، للتو المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولى إلى إسرائيل".

وأضاف: "رئيس الوزراء سيعقد لقاء مع المستشار في وقت لاحق من هذا اليوم وسيعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا".

وقال بينيت خلال الزيارة: "أيضا في هذه الأيام، 80 عاما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا يوجد هناك يهودي لا يحمل في داخله ذكرى ستة ملايين من إخوته وأخواته الذين قتلوا في الهولوكوست".

وتجري الزيارة على خلفية التقدم الكبير في المباحثات في فيينا بين إيران والدول العظمى قبيل استئناف التوقيع على اتفاق نووي، وبعد شهر من توقيع وزارة الأمن الإسرائيلية مع شركة "تسنكروف" لإنتاج ثلاث غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلية بتكلفة بلغت ثلاثة مليارات يورو وبتمويل جزئي للحكومة الألمانية.

وكانت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل قامت بزيارة وداع إلى إسرائيل قبل أشهر بعد دعوة من بينيت.

المصدر: RT+i24

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