سلب بضائع وسلع من شاحنات بيلاروسية في أوكرانيا

فتحت السلطات البيلاروسية المختصة قضية جنائية للتحقيق في واقعة الاستيلاء على السلع التي كانت تحملها 5 شاحنات بيلاروسية في نقطة للجمارك الأوكرانية.

وقالت لجنة التحقيق في بيلاروس، في بيان وزعته اليوم: "فتحت المديرية العامة للتحقيق في الجرائم المنظمة والفساد، قضية جنائية وفقا للقسم رقم 3 من المادة 207 - السطو بغرض الاستيلاء على ممتلكات الغير على نطاق واسع، من قانون العقوبات الجنائية لجمهورية بيلاروس. ويجري التحقيق في كل ظروف وملابسات الحادث".

وفقا لمواد التحقيق، توقفت في يوم 24 فبراير عند مدخل مركز جمارك دومانوفو في بمنطقة راتنوفسكي في مقاطعة فولين بأوكرانيا، خمس شاحنات قاطرة ومقطورة محملة بالسلع والبضائع. وخلال ذلك اقترب من السائقين مسلحون يحملون أسلحة نارية يرتدون ملابس رسمية دون علامات تمييز، وطالبوا السائقين بمغادرة الشاحنات وترك المفاتيح في داخل السيارة والكشف عن الحمولة التي يتم نقلها. بعد ذلك أجبروا السائقين على مغادرة أراضي أوكرانيا، وتم الاستيلاء على الشاحنات بما تحمله. وتقدر قيمة ما تم الاستيلاء عليه، بما لا يقل عن 200 ألف يورو.

المصدر: تاس