إصابة مدرسة ومستشفى بأضرار في دونيتسك بقصف أوكراني  

قال رئيس إدارة مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، إن قصف القوات الأوكرانية للمدينة أسفر عن إصابة مدرسة ومستشفى ومجمع رياضي بأضرار.

وذكر أن القصف تسبب بظهور حفر عميقة في الشوارع وتدمير سيارة في حي "كيفسكي" في مدينة دونيتسك.

وكذلك تسبب القصف بتدمير أنبوب لنقل الغاز في شارع كيروف بالمدينة، واندلاع النيران فيه.

ونوه رئيس إدارة المدينة، بأن قذيفة سقطت على مصنع "توتشماش".

المصدر: نوفوستي