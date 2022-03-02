سفارة الصين بواشنطن تدعو مواطنيها لتوخي الحذر والحيطة

دعت السفارة الصينية في واشنطن، المواطنين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة إلى زيادة الاحتياطات الأمنية وسط تزايد التمييز ضد الصينيين في هذه الدولة.

وأضافت السفارة في بيانها: "يجب حتما تعزيز التدابير الأمنية. وإذا واجه أي منكم مظاهر التمييز والعنف بشكل مستهدف، عليه التزام الهدوء، والتعامل مع الأمر بشكل صحيح ولبق، ومحاولة تجنب الخلافات والشجار الجسدي".

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وأشارت السفارة إلى أن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا في الوقت الحاضر، وبات الوضع الأمني ​​في الولايات المتحدة يثير القلق الكبير.

وذكر التقرير أن "رهاب السينوفوبيا قد اشتد. تعرض العديد من الآسيويين لهجمات خبيثة، وتأثر أمن المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة بشكل خطير".

وشددت السفارة على أن "المشاعر المناهضة للصين- الصينوفوبيا، تتعاظم، ويتعرض كثير من الآسيويين لهجمات متعمدة، كما تأثر بشدة أمن المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة ".

المصدر: نوفوستي