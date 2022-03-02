الناطق باسم الرئاسة التركية متحدثا عن أوكرانيا: الغرب طلب ألا نقطع جسور التواصل مع روسيا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن آراء متشائمة حيال الأحداث الجارية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لا تبعث كثيرا على الأمل.

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وبهذا الشأن قال قالن أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني: "لا أريد أن أكون متشائما لكن المشهد الذي أراه حاليا لا يبعث كثيرا على الأمل، ويظهر الحراك العسكري وما سيحدث الليلة وغدا يشير إلى أن المشهد غير مشجع".

ومضى في هذا السياق يقول إنه "حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين، فإن الديناميكيات التي أوصلت الخلاف إلى هذه النقطة ستشغل جدول الأعمال في العقود القادمة".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن بلاده "تعتبر بالنسبة إلى الغرب حليفا مهما يرجع إليه لطلب المساعدة والدعم والاتصال في الأوقات الصعبة"، مضيفا أن "محاوري تركيا الغربيين يطلبون منها إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، وألا تهدم جسور التواصل في هذا الصدد".

وأوضح في السياق ذاته "أن تركيا تقول للغرب إنها لا تقبل تصرفات روسيا لكن لا نية لديها لهدم جسور التواصل معها، مشددا على أن أنقرة "مضطرة لأن تأخذ أولوياتها بعين الاعتبار فيما يخص المصالح، وعلى الجميع إدراك أهمية تركيا في تحقيق التوازنات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر الخميس 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: الأناضول + RT