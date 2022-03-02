رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة

رفض رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، احتمال الاستخدام المشترك للسلاح النووي الأمريكي، لأن ذلك يتعارض مع المبادئ الثلاثة التي تنص على خلو البلاد من الأسلحة النووية.

في وقت سابق، قال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي، إنه يجب على بلاده في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني ​​العالمي حاليا، أن تناقش قضية نشر أسلحة نووية تكتيكية أمريكية على أراضيها، ولا يجوز أن ترفض هذه الفكرة بشكل مطلق.

وأشار في حديث تلفزيوني يوم الأحد الماضي، إلى أن على اليابان أن تحذو حذو 5 دول في الناتو في هذا المجال.

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وأضاف: "فيما يتعلق بالمسألة النووية، هناك الآن أسلحة نووية أمريكية منتشرة في العديد من الدول الأعضاء في الناتو، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا. بالطبع، تلتزم اليابان بالمبادئ الثلاثة لعدم انتشار الأسلحة النووية وتؤيد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولكن عندما نتساءل الآن كيف يمكننا ضمان الأمن الدولي، ينبغي ألا تكون هذه المناقشات محدودة".

وشدد آبي على أن اليابان، كدولة تعرضت للقصف الذري، يجب أن تدعم سياسة القضاء على الأسلحة النووية في العالم.

ويشار إلى أنه تم تبني المبادئ الثلاثة غير النووية من قبل البرلمان الياباني في عام 1971، ولكنها لا تتمتع بقوة القانون. وهي تتضمن: التخلي عن حيازة وتطوير وجلب الأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي