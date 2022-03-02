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برلمان كازاخستان يوافق على استقالة داريغا نزارباييفا

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برلمان كازاخستان يوافق على استقالة داريغا نزارباييفا
Sputnik
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وافق مجلس النواب في برلمان كازاخستان في جلسة عامة على استقالة داريغا نزارباييفا من عضوية المجلس.

 في 25 فبراير، قررت لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية، وعلى أساس طلب استقالة ورد من نزارباييفا، رفع اقتراح إلى مجلس النواب حول وقف صلاحياتها النيابية بشكل مبكر.

في وقت سابق، أعلنت نزارباييفا ابنة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، أنها ستستقيل من منصبها كنائبة بمجلس النواب في برلمان البلاد.

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وقالت نزارباييفا، إنها قررت التنحي كعضو في مجلس النواب والتركيز بشكل كامل على الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية والخيرية".

وأضافت نزارباييفا: "سأستمر في خدمة بلدي ومصالحه. والمناصب ليست ضرورية للقيام بذلك".

ويشار إلى أن نزارباييفا لم تحضر اجتماعات مجلس النواب منذ بداية يناير. وتم تبرير ذلك بحاجتها إلى إعادة التأهيل بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي

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