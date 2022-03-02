بايدن: يجب تحميل مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية عن "معاناة الأطفال" من أجل الربح

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه يجب على السلطات الأمريكية تحميل مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية عن "معاناة الأطفال" من أجل الربح.

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وقال بايدن أثناء خطاب ألقاه في الكونغرس الأمريكي: "يجب أن نطلب أن تتحمل مواقع التواصل الاجتماعي المسوؤلية عن التجارب الوطنية التي تجريها على الأطفال من أجل الربح".

ورحب بايدن بالموظفة السابقة لشركة "فيسبوك" فرانسيس هوغن، التي كانت تحضر الجلسة.

وكشفت هوغن، سابقا، أن الشركة التي أدركت أخطار منصتها وتقنياتها على نفسية المراهقين، كانت تستمر في استخدامهم لزيادة الأرباح. واتهمت إدارة "فيسبوك" في العام الماضي بتجاهل سلامة المستهلكين، داعية الكونغرس الأمريكي للتدخل في الأمر. وسربت هوغن التي كانت تعمل في "فيسبوك" ابتداء من عام 2019، سرا، لآلاف الصفحات من وثائق الشركة الداخلية وسلمتها لاحقا للصحافة.

وفي أكتوبر الماضي كشفت عن إفصاحها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي. من جانبه نفى مارك زوكربرغ، مؤسس شركة "فيسبوك" ومديرها التنفيذي، الاتهامات بأن شبكته للتواصل الاجتماعي تعطي الأولوية للربح على سلامة المستخدمين.

المصدر: نوفوستي