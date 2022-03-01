سفارة أوكرانيا بتونس تفتح حسابا بنكيا لجمع التبرعات
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أعلنت السفارة الأوكرانية في تونس فتحها حسابا بنكيا لمن يرغبون في تقديم التبرعات المالية للإسهام في تمويل المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.
وقالت السفارة: "نود إبلاغكم أن سفارة أوكرانيا في تونس قد فتحت حسابا خاصا بالدولار الأمريكي لاستقطاب التبرعات المالية للإسهام في تمويل المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".
ونشرت السفارة كل المعطيات والـSWIFT لتحويل الأموال.
المصدر: RT
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