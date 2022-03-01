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سفارة أوكرانيا بتونس تفتح حسابا بنكيا لجمع التبرعات

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سفارة أوكرانيا بتونس تفتح حسابا بنكيا لجمع التبرعات
Gettyimages.ru
أوكرانيا
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أعلنت السفارة الأوكرانية في تونس فتحها حسابا بنكيا لمن يرغبون في تقديم التبرعات المالية للإسهام في تمويل المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.

وقالت السفارة: "نود إبلاغكم أن سفارة أوكرانيا في تونس قد فتحت حسابا خاصا بالدولار الأمريكي لاستقطاب التبرعات المالية للإسهام في تمويل المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".

ونشرت السفارة كل المعطيات والـSWIFT لتحويل الأموال.

سفارة أوكرانيا بتونس تفتح حسابا بنكيا لجمع التبرعات

المصدر: RT

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