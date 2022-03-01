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وزير الداخلية التركي: من يطالبون بإعادة "إس-400" لروسيا متخلفون عقليا

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وزير الداخلية التركي: من يطالبون بإعادة
Globallookpress MOD Russia
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صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن من يطلقون الدعوات لإعادة صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي إلى روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، "متخلفون عقليا".

ونقلت صحيفة Haberler التركية عن الوزير قوله: "عندما بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أطلقوا شعارات مثل "دعونا نعيد "إس-400". أنا اعتذر، لكنهم متخلفون عقليا".

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وأضاف: "نظرا للوضع في أوكرانيا، حيث نرى أنها عاجزة عن عمل أي شيء ضد الطائرات والصواريخ، فإن طرح المقترحات لإعادة الأنظمة الدفاعية غباء مطلق".

يذكر أن تركيا عقدت صفقة شراء أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي في عام 2017.

وعلى الرغم من الضغوطات الأمريكية واعتراضات الناتو، أكدت أنقرة مرات عديد تمسكها بالعقد الذي وقعته مع روسيا.

المصدر: تاس

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