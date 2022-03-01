وارسو تصادر عقارات تابعة للسفارة الروسية في بولندا

أكد السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف أن البعثة الدبلوماسية في وارسو ستتعامل مع الجوانب القانونية لقرار بولندا مصادرة مبنيين تابعين للسفارة الروسية على أراضيها.

وقال: "هذا الوضع لا يزال بحاجة إلى معالجة.. سمعنا المعلومات التي تصلنا بشأن هذه القضية.. غدا سنتعامل مع الجوانب القانونية للقرار".

وأشار إلى أن "المبنى الواقع في شارع سوبيسكي فارغ، لكن الوضع مختلف تماما مع المدرسة.. سنعمل على أساس ماذا وما هي الوثائق وما هي الإجراءات التي يخططون لها".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن "نظيرتها البولندية بدأت عملية مصادرة لعقارات روسية في بولندا، بما في ذلك بناء لمدرسة تابع للسفارة الروسية في وارسو".

وجاء في البيان: "تقدمت وزارة الخارجية في وارسو بطلب إلى السلطات الحكومية المختصة لبدء إجراءات الإنفاذ فيما يتعلق بموضوع عقاريين لا يستخدمان للأغراض الدبلوماسية والقنصلية وهما في حيازة روسيا بشكل غير قانوني".

من جهته، كتب نائب وزير خارجية بولندا مارسين برزيداتش على "تويتر": "فيما يتعلق بهذه المباني تم اتخاذ القرارات النهائية للمحاكم البولندية، والتي أمرت بنقلها إلى مالكها الشرعي خزانة الدولة".

وتابع: "علاوة على ذلك، أوصت وزارة الخارجية البولندية باستخدام جميع الوسائل الإجرائية المتاحة لضمان تنفيذ قضايا عقارية أخرى في أسرع وقت ممكن".

ويدعي الجانب البولندي، أن "عددا من الممتلكات الدبلوماسية التي تستخدمها روسيا في وارسو وغدانسك غير مسجلة بأي شكل من الأشكال من وجهة نظر قانونية، ولا توجد عقود صالحة لها"، فيما تؤكد موسكو أن "العقارات الدبلوماسية الروسية الواقعة على أراضي بولندا هي ملك لروسيا".

المصدر: "تاس"