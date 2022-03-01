لافروف يبحث القضايا الإنسانية في أوكرانيا مع رئيس الصليب الأحمر

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مارير الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، أن "الجانبين بحثا مواصلة التعاون بين روسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدين السعي إلى تطوير الحوار البناء والجوهري حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بالتعامل مع الأزمات".

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وأضاف البيان: "في إطار تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا تم تركيز الاهتمام على مهام حل القضايا الإنسانية".

وتبادل الجانبان أيضا الآراء حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة ما وراء القوقاز.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: RT