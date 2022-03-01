 
مباشر

لافروف يبحث القضايا الإنسانية في أوكرانيا مع رئيس الصليب الأحمر

أخبار العالم

لافروف يبحث القضايا الإنسانية في أوكرانيا مع رئيس الصليب الأحمر
mid.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sian

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مارير الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، أن "الجانبين بحثا مواصلة التعاون بين روسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدين السعي إلى تطوير الحوار البناء والجوهري حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بالتعامل مع الأزمات".

إقرأ المزيد
روسيا تعمل على مشروع قرار لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا
روسيا تعمل على مشروع قرار لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا

وأضاف البيان: "في إطار تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا تم تركيز الاهتمام على مهام حل القضايا الإنسانية".

وتبادل الجانبان أيضا الآراء حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة ما وراء القوقاز.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا