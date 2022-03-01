بينها لامبورغيني وبورش وبنتلي.. غرق سفينة تحمل 4000 سيارة في المحيط

غرقت سفينة شحن محترقة كانت تحمل نحو 4 آلاف سيارة من إنتاج شركة "فولكس فاغن" الألمانية لصناعة السيارات في المحيط الأطلسي يوم الثلاثاء حيث كان يتم قطرها.

وقالت البحرية البرتغالية إن الحريق اندلع في السفينة "فيليسيتي إيس" بالقرب من جزر "الآزور" يوم 16 فبراير الماضي، وقد تم إنقاذ طاقم السفينة البالغ عدده 22 شخصا.

وكانت معظم السيارات على متن سفينة الشحن، والتي كانت موجهة إلى السوق الأمريكية، قد دمرت أو تضررت بشكل كبير بسبب الحريق.

وقالت "فولكس فاغن" إنها لم تتمكن من فعل أي شيء للشحنة، لكنها أوضحت أن التأمين يغطي الخسائر.

وكانت السفينة "فيليسيتي إيس" تحمل أكثر من 1000 سيارة بورش وسيارات لامبورغيني وبنتلي.

المصدر: وكالات