البرلمان الأوروبي يتبنّى قرارا يدين "العملية الروسية" في أوكرانيا

تبنى نواب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارا يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويدعو إلى عقوبات صارمة ضد موسكو.

وجاء في القرار أن "البرلمان الأوروبي يدين بشدة العدوان الروسي غير الشرعي وغير المبرر ضد أوكرانيا، واجتياحها، وكذلك مشاركة بيلاروس في هذا العدوان".

ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات صارمة ضد روسيا، بهدف "إضعاف الاقتصاد والقاعدة الصناعية العسكرية استراتيجيا وتقليص قدرات روسيا على تهديد الأمن الدولي في المستقبل".

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وناشد قرار البرلمان الأوروبي الهيئات القيادية للاتحاد تقليص عدد البعثات الدبلوماسية الروسية في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، والحد من استيراد البضائع من روسيا، بما في ذلك النفط والغاز، إضافة إلى إغلاق جميع موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية، ومنع دخولها لها باستثناء الحالات الإنسانية.

كما طالب النواب روسيا بتعويض خسائر أوكرانيا التي تتكبدها جراء العملية العسكرية.

ودعا القرار الهيئات الأوروبية للعمل على منح أوكرانيا صفة "الدولة المرشحة" لعضوية الاتحاد الأوروبي، وعلى اندماجها مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس