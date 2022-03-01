مقتل 3 أشخاص بينهم جندي بهجوم للجيش الفلبيني على معسكر للمتمردين

قتل اثنان من مسلحي تنظيم على صلة بـ"داعش" الإرهابي وجندي من القوات الفلبينية في هجوم شنته تلك القوات مدعومة بطائرات مقاتلة على معسكر للتنظيم جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين عسكريين أن جنديين أصيبا في الهجوم على المعسكر الذي يضم 50 مسلحا في منطقة، لاناو ديل سور.

وأوضح قائد الجيش الإقليمي، الفريدو روزاريو جونيور، أن الطائرات المقاتلة أسقطت أكثر من 10 قنابل، فيما شنت قوات الجيش هجوما بريا، فر على إثره المسلحون وأشار إلى أن الجيش شن الهجوم بعيدا عن المجتمعات الريفية لمنع وقوع المدنيين ضحية لتبادل إطلاق النار.

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وأضاف مسؤولو الجيش أن القوات مستمرة في الاشتباك المتقطع مع المسلحين الفارين.

وكان أعضاء في "داعش" حاصروا مدينة مراوي جنوب البلاد في 2017، واستمر الحصار 5 أشهر قبل أن تتمكن القوات الفلبينية مدعومة بطائرات استطلاع أمريكية وأسترالية عمن فك الحصار، الذي خلف 1200 قتيل، معظمهم من المسلحين.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"