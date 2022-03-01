برلمانية إيطالية: نعارض إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
Globallookpress
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أعلنت البرلمانية الإيطالية دوريانا سارلا عن حزب "مانيفيستا" معارضة كتلتها التامة لإرسال الأسلحة والجنود إلى أوكرانيا، لأن الحرب لن تجلب السلام.
وقالت سارلا عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الجانب الإيطالي: "هذا الأمر في رأينا، يرفع من مستوى الصراع فقط ولا يساعد لا على التوصل إلى الحل السلمي للقضية، كما أنه بعيد كل البعد عن الدور الساعي إلى السلام والداعم للحوار الذي نأمل أن تلعبه إيطاليا".
وأضافت: "سنقدم اليوم مقترحنا للبرلمان، ونحن ندعم السلام فقط، فليكن ذلك واضحا".
المصدر: وكالة "آكي"
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