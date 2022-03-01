الخارجية الروسية: "غوغل" و"ميتا" تسمحان ببث الدعاية المعادية لروسيا على منصاتهما

أعلن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة للخارجية الروسية، أوليغ غافريلوف، أن منصات "غوغل" و"ميتا" الإلكترونية تسمحان بنشر دعاية علنية معادية لروسيا وتحدان من عمل الإعلام الروسي.

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وقال غافريلوف خلال جلسة اللجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد الروسي لحماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء: "يجب الإشارة بشكل خاص إلى التصرفات غير المقبولة تماما للمنصات الأجنبية وخاصة الأمريكية مثل "غوغل" و"ميتا". تجرى على منصاتهما الاجتماعية أنشطة دعاية عدائية علنا كما يتم حظر مصادر المعلومات الروسية وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية بشكل كبير... بينما يتم توزيع المعلومات المزيفة عبر الشبكة بدون أي حواجز، بما في ذلك تحت ستار الإعلانات".

وأضاف أن الشبكات الإلكترونية الغربية تصبح مساحة ليس لنشر المعلومات المزيفة فحسب بل وأطرافا مشاركة بشكل مباشر في هذا النشاط غير الشرعي. وأوضح: "في مثل هذه الظروف، فإن تطوير نظام معاقبة المحرضين الأجانب على الحرب ضد روسيا سيكون مساهمة مهمة في تعزيز الأمن الوطني وتدبيرا لمنع التهديدات الخطيرة لحياة الدولة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه "من الصعب الاعتماد على التفاعل البناء مع روسيا بشأن هذه القضية من جانب أولئك الذين كانوا ينفذون بشكل منهجي هذا النشاط الضار في أوكرانيا خلال هذه السنوات".

المصدر: تاس